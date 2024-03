Fim de jogo! Leidy Elin é décima quarta eliminada do BBB24

Não deu para Leidy Elin! Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 26, mais uma eliminação no BBB24. Nesta semana, se enfrentaram no paredão Davi, Leidy, Matteus e Bin Laden, no entanto, a trancista foi escolhida com 88,33% da média dos votos para deixar a casa.

Na terceira colocação ficou Davi , com 6,76% dos votos. Em segundo lugar ficou com MC Bin Laden 3,84% da média. O participante com menos votos para sair foi Matteus, com 1,07%.

Para quem não lembra, Leidy Elin e Matteus foram os mais votados pela casa, ambos tiveram direito ao poder de contragolpe, Matteus puxou MC Bin Laden e a Leidy puxou Alane.