Tadeu Schmidt dá bronca em participantes após briga de MC Bin Laden e Davi

Noite de eliminação no BBB24, mas o assunto é outro! Depois da briga entre MC Bin Laden e Davi, que rolou após o Sincerão da última segunda-feira, dia 25, os ânimos ficaram agitados durante todo o dia na casa. Para completar, Tadeu Schmidt colocou um ponto final na situação no ao vivo desta terça-feira, dia 26. "Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável.", declarou o apresentador.

O apresentador falou com a casa ao iniciar o programa, ele reforçou sobre agressão física:

- 79 dias, quase 80 dias, vividos com uma intensidade. Tanto esforço, tantas emoções, tantos sofrimentos. Vocês já passaram por tanta coisa. E alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? BBB é uma arena pra embates verbais. Podem discutir, podem brigar com palavras. Vocês sabem que agressão física é absolutamente inaceitável. Então porque agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa?, declarou.

Relembre o que aconteceu após o Sincerão

Assim que o programa da última segunda-feira, dia 25, chegou ao fim, a briga começou entre Matteus e Bin. Foi quando Davi tentou intervir e defender o aliado, e acabou puxando a briga para si. Em determinado momento, a cabeça do baiano encosta na do cantor e ele grita que o rival podia estar tentando lhe dar uma cabeçada.

Os brothers tentaram segurar os dois, e Lucas Buda foi ao chão enquanto tentava parar o amigo Bin. A briga escalou tanto que os dummies e Boninho começaram a intervir para parar a discussão, que continuava a todo vapor na área externa da casa.