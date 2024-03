Madonna confirma show gratuito em Copacabana

A cantora Madonna vai se apresentar de graça na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, a partir das 21h45 do dia 4 de maio, sábado. Após semanas de especulação, a exibição foi confirmada na tarde desta segunda-feira, 25, pelos organizadores do show, que tem patrocínio do banco Itaú.

O show deve ser o último da The Celebration Tour, em que Madonna comemora 40 anos de carreira. A turnê começou em outubro do ano passado, em Londres. Antes do Rio, a rainha do pop se apresentará no México. O show mais recente de Madonna no Brasil foi em 2012, durante a turnê MDNA Tour. Antes, apresentou-se no País em 1993, com The Girlie Show, e 2008, com Sticky & Sweet.