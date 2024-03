Para BC chinês, esforço para solucionar riscos de dívida de governos locais surtem efeito

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Pan Gongsheng, afirmou nesta segunda-feira, 25, que os esforços em andamento no país para enfrentar riscos na dívida dos governos locais "estão gradualmente surtindo efeito". A declaração foi dada durante um fórum de alto nível sobre o desenvolvimento do país, de acordo com comunicado oficial no site do banco central.

Pan disse que a economia chinesa tem mantido um bom impulso de recuperação e tem a capacidade de atingir a meta projetada de crescer cerca de 5% neste ano.

Também comentou que, desde o início de 2024, a política monetária tem reforçado ajustes contracíclicos, acrescentando que os efeitos disso continuam a aparecer. "Haverá ainda suficiente espaço na política e uma reserva rica de instrumentos no futuro", afirmou.

O presidente do PBoC reafirmou o compromisso com uma política monetária prudente, de maneira "flexível, apropriada, precisa e efetiva", além de fortalecer ajustes contracíclicos, com foco em manter a estabilidade de preços e promover uma recuperação "moderada" nos preços, além de criar ambiente favorável para a recuperação econômica.

Pan disse ainda que as instituições financeiras estão "em geral saudáveis", com resistência "forte" ao risco. E via "alguns sinais positivos" no mercado imobiliário, bem como uma "fundação sólida" para um desenvolvimento saudável e estável no longo prazo.