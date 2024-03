São Caetano é a sexta cidade mais poluída do País em ranking global

São Caetano é a sexta cidade do Brasil com o ar mais poluído. Cada m³ (metro cúbico) de oxigênio respirado pela população no município carrega 15,9 microgramas de partículas de sujeira com tamanho de até 2,5 micrômetros – nível que excede em pelo menos três vezes o parâmetro recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A informação é do estudo global World Air Quality, da IQAir.

A análise da plataforma digital compilou mundialmente dados de pelo menos 30 mil estações de monitoramento, avaliando poluentes mais comuns na mensuração de agências internacionais em impactos significativos na saúde humana e no meio ambiente.

Ao todo, foram analisadas 38 cidades brasileiras, sendo 17 no Estado de São Paulo. Xapuri, no Acre, lidera o ranking nacional, enquanto Osasco, a segunda na classificação geral, é a primeira paulista. Mauá, no Grande ABC, ocupa a 11ª posição.

São dois os principais motivos para que São Caetano esteja entre as dez cidades mais poluídas do País, segundo a ambientalista Marta Marcondes, professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), bióloga e também coordenadora do Projeto IPH (Índice de Poluentes Híbridos).

Em primeiro lugar, está a crescente verticalização imobiliária. Em segundo, como consequência do adensamento populacional, vem o excesso de veículos.

Dados do último Censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que, apesar de possuir território de 15 mil km², São Caetano é a terceira do Brasil e a primeira do Grande ABC com mais gente morando em apartamentos (52%) do que em casas térreas.

Ainda segundo o IBGE, pela cidade transita uma frota de 145.686 veículos, sendo 68% carros. “Geologicamente falando, São Caetano é um relevo, entre duas espécies de morros. Neste vale onde está a cidade, correm o Rio Tamanduateí e o Ribeirão dos Meninos. Isto naturalmente já atrai uma pluma de contaminação na atmosfera, acumulada na área pelo sopro dos ventos. Mas para piorar consideramos São Caetano um corredor na mobilidade, em que você tem de um lado a Avenida dos Estados, logo mais a Anchieta e ainda a Avenida Goiás”, explica Marta.

IMPACTO À SAÚDE

A especialista diz que a poluição atmosférica em São Caetano é silenciosa e cruel. “Vivo desde criança na cidade e não considero as crises de rinite que já tive como um ponto à parte, por exemplo. A gente até pode levar em consideração que a poluição também se some a de outros municípios, mas até a vegetação por aqui foi suprimida”, declara.

Como antídoto à poluição atmosférica, ainda de acordo com Marta Marcondes, o município poderia executar programa de plantio de árvores por todo o perímetro urbano, já que as espécies vegetais são aliadas na filtragem das impurezas do ar.

“Um bom plano de arborização é uma das únicas formas de combater os danos de tantos prédios construídos e dos gases tóxicos do trânsito”, aconselha a bióloga e coordenadora do Projeto IPH.

COM POLO PETROQUÍMICO, MAUÁ APRESENTA RESULTADO RUIM