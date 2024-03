Charge - 25 de março de 2024

São Caetano é a sexta cidade do Brasil com o ar mais poluído. Cada m³ (metro cúbico) de oxigênio respirado pela população no município carrega 15,9 microgramas de partículas de sujeira com tamanho de até 2,5 micrômetros – nível que excede em pelo menos três vezes o parâmetro recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A informação é do estudo global World Air Quality, da IQAir.

A análise da plataforma digital compilou mundialmente dados de pelo menos 30 mil estações de monitoramento, avaliando poluentes mais comuns na mensuração de agências internacionais em impactos significativos na saúde humana e no meio ambiente.