Léo Santana é ovacionado pelo público de Belo Horizonte e Lore Improta se encontra com Mari Fernandez

Léo Santana subiu ao palco no Mineirão, estádio que fica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no último sábado, dia 23, e agitou os fãs que estavam por lá. O show se chama Léo e Elas e reuniu inúmeras pessoas que se juntaram para cantar as músicas do cantor a plenos pulmões.

O Balanço Geral teve acesso aos bastidores do evento e mostrou algumas das convidadas do artista baiano. Léo Santana fez questão de chamar Ivete Sangalo, Mari Fernandez, IZA, Simone Mendes e Ana Castela para subirem ao palco.

Mas a atração principal foi Léo Santana! O cantor recebeu muitos gritos dos fãs que estavam por lá. Todo o projeto foi gravado e será transformado em um DVD.

E é claro que rolou encontro de divas! Lore Improta, que sempre acompanha o maridão nos eventos, estava nos bastidores de Léo e Elas e se encontrou com Mari Fernandez. As duas tiveram uma conversa super rápida nos bastidores, mas já deu aquele gostinho que amamos, né?