Com Vini Jr e Rodrygo no ataque, Dorival define equipe titular

O técnico Dorival Júnior já tem definida a Seleção Brasileira que vai a campo hoje contra a Inglaterra. O confronto será às 16h (Horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

Com Vini Jr, Rodrygo e Raphinha no ataque e Lucas Paquetá na articulação, Dorival começa a dar nova cara à equipe. Na defesa, Beraldo fará a sua estreia com a amarelinha. O defensor, convocado pela primeira vez, goza de plena confiança do técnico desde a época de São Paulo e começa a ganhar espaço. No gol, outra estreia. Bento, do Athetico-PR, tem a preferência de Dorival e inicia com a titularidade. Ganham também oportunidade pela primeira vez Fabrício Bruno, Wendell e João Gomes.

Na última atividade realizada ontem já no palco da partida, Dorival Júnior esboçou um esquema 4-3-3 com muitas ações pelas beiradas do campo.

“Rodrygo e Vini Jr estão muito bem preparados, pois têm um nível de exigência muito grande no Real. Já jogaram uma Copa e não vejo problemas que assumam protagonismo maior. Porém, em campo, eu preciso que cada um assuma a responsabilidade para facilitar o trabalho coletivo”, disse Dorival em entrevista coletiva ontem.

Brasil e Inglaterra já se enfrentaram 26 vezes na história. A Seleção Brasileira leva ampla vantagem neste confronto. São 11 vitórias contra apenas quatro dos ingleses. Também houve 11 empates. Desse total de jogos, 12 aconteceram em Wembley. O último em 2017, em um empate em 0 a 0. Tite ainda era o técnico. O maior placar deste duelo foi um 5 a 1 para o Brasil em um amistoso no ano de 1964.

O amistoso de logo mais terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Sportv.