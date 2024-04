Thiago Monteiro cai na terceira rodada e se despede do Masters 1000 de Madri

Embalado pelo triunfo sobre Stefanos Tsitsipas, o brasileiro Thiago Monteiro deu adeus ao Masters 1000 de Madrid nesta segunda-feira, ao ser eliminado na terceira rodada para o tenista Jiri Lehecka por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (9 a 7) em 2h de partida.

Apesar da eliminação, Monteiro fez uma boa campanha na competição. Venceu dois compromissos da fase quaifyng e ganhou mais duas partidas na chave principal. Mesmo com a eliminação, o tenista cearense tem o que comemorar. Com as quatro vitórias no torneio, ele deve ganhar pelo menos 12 posições do ranking. Atual 108º do mundo, ele deve alcançar a 106ª posição.

A partida diante de Lechecka foi bastante disputada. Mostrando um jogo consistente, Monteiro conseguiu fazer frente aos golpes do rival. No entanto, a maior eficiência no saque acabou sendo decisiva para o número 31 do mundo fechar o primeiro set em 6/4.

Na segunda parcial, o panorama não mudou e o jogo seguiu bastante equilibrado. Lehecka abriu 2 a 0, mas o brasileiro igualou o jogo, obtendo a primeira quebra de serviço. Ele teve ainda que superar um desconforto muscular durante a partida, quando pediu atendimento médico e a partida foi interrompida.

O duelo se manteve igual em 6 a 6 e a definição foi para o tiebreak. Mais focado na partida, Lehecka confirmou a vitória em um ponto bastante disputado e definiu o encontro ganhando a disputa por 2 a 0.