São Caetano é rebaixado à Série A4 do Paulista

O São Caetano está oficialmente rebaixado à Série A4 do Campeonato Paulista. A equipe do Grande ABC, que foi campeã do Paulistão em 2004 e vice da Taça Libertadores em 2002, não vai conseguir se manter na terceira divisão após a FPF (Federação Paulista de Futebol) decidir nesta quarta-feira (20) que o Rio Preto ficará com os três pontos da partida com a Matonense, que estava agendada para o sábado (23), mas foi cancelada.

Com o Rio Preto sendo beneficiado com a vitória por W.O., o placar de 3 a 0 será confirmado no sábado, após a conclusão dos jogos da última rodada da fase inicial. De 16 times do torneio, os dois últimos caem.

Consequentemente, o Rio Preto, anteriormente classificado em 14º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento, vai chegar aos 15 pontos com a vitória por W.O. Enquanto isso, a Itapirense, que herdará a 14ª posição, já soma 14 pontos, e o Azulão, em 15º lugar com apenas 10, só poderá alcançar 13 em caso de vitória no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, contra o Sertãozinho no sábado, às 15h, estando automaticamente rebaixado.

A equipe de Matão, no Interior, não participou dos últimos três jogos da competição, devido a um afastamento preventivo determinado pelo Tribunal de Justiça Desportiva, em meio a suspeitas de envolvimento de jogadores em um esquema de manipulação de resultado na partida contra o Suzano, em 31 de janeiro. Como resultado, o time também foi rebaixado para a Série A4.

Embora a Federação Paulista de Futebol ou o TJD-SP não tenham feito pronunciamentos oficiais sobre os casos, a própria Matonense, em suas redes sociais oficiais, confirmou as investigações em andamento. Lemense, Grêmio Prudente e União São João, que seriam os oponentes da Matonense nos jogos cancelados, foram declarados vencedores por W.O., com placares de 3 a 0 a seu favor.