Vila do Doce ganha monumento interativo

Visitantes da Vila do Doce, em Ribeirão Pires, contam agora com um monumento interativo e ‘instagramável’. O Reino Encantado foi inaugurado nesta terça-feira (19), e é o primeiro item que pertence aos Monumentos Interativos Turísticos que serão entregues na cidade.

Com recursos de R$ 2 milhões provenientes do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), além da nova estrutura temática, a Vila do Doce recebe ainda série de intervenções de modernização, como reforma dos banheiros, novos bancos e brinquedos inspirados em doces que serão instalados na próxima semana.

A verba estadual custeará ainda a instalação de uma estátua de dragão na entrada da Avenida Rotary, via que dá acesso ao Parque Oriental - a previsão é que o novo monumento seja erguido no mês de maio.

Durante a inauguração, alunas da academia Oficina do Corpo e o estudante Henrique Freitas da Emarp (Escola de Artes de Ribeirão Pires) realizaram uma apresentação de dança

“Hoje, é Ribeirão Pires que completa 70 anos, mas são as crianças que ganharão este presente. Estamos trabalhando para entregar uma cidade linda, turística e sempre de olho no futuro”, declarou o prefeito.