Príncipe William retoma compromissos reais após vídeo com Kate Middleton viralizar

O Príncipe William foi recebido com aplausos ao retomar seus compromissos reais após ser divulgado o vídeo em que ele aparece saindo de uma loja com Kate Middleton. Segundo informações do Daily Mail, o Príncipe de Gales seguiu com sua atuação em Sheffield na promoção de seu objetivo de ajudar a dar um fim na falta de moradia no Reino Unido nos próximos cinco anos. O projeto é parte da sua iniciativa Homewards.

O primogênito do Rei Charles III teria acenado para a multidão de pessoas que o recebeu e ainda teria parado para conversar com famílias que já estiveram em situação de rua. O veículo informa que ele ainda teve um encontro com representantes comunitários e organizações de base que estiveram envolvidos em um workshop para criação de um novo projeto habitacional em South Yorkshire.

Enquanto William segue trabalhando, Kate ainda está se recuperando da cirurgia abdominal. Por conta de seu sumiço, surgiram diversos boatos e especulações sobre o motivo pelo qual ela ainda não havia aparecido. Porém, o vídeo recente ajudou a derrubar boa parte das teorias de conspiração, como as de que Princesa de Gales teria morrido ou sido substituída. Fontes chegaram até a comentar sobre o alívio em conversa com o Telegraph:

- Finalmente todos podem acalmar-se.