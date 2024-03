Ademar Bertoldo, a voz da Pérola da Serra por meio das ondas do rádio

Ademar Bertoldo começou sua trajetória na comunicação escrevendo voluntariamente notícias de esportes, após se interessar pela área enquanto jogava futebol pelo time Olaria, na década de 1960, em Ribeirão Pires. Com o tempo, o envolvimento do ribeirão-pirense com a cobertura esportiva cresceu, levando-o a apresentar programas em uma rádio local durante a década de 1990. No entanto, essa rádio acabou fechada, o que representou um ponto de virada em sua vida. Bertoldo decidiu adquirir os equipamentos e fundar sua própria rádio, em agosto de 2003.

“A gente sabia que a cada dia fechava uma rádio, e a nossa foi uma delas. O pessoal começou a pedir que eu abrisse uma. Fiz um requerimento e mandei para o Ministério das Comunicações. E conseguimos. Agora, depois de mais de 20 anos, talvez, seja meu último ano de rádio”, explica o criador, que hoje tem 83 anos de vida.

A rádio Pérola da Serra nasceu com Bertoldo e sua equipe de voluntários trabalhando juntos para levar entretenimento e informação à comunidade. O locutor detalhou a diversidade de conteúdo oferecido aos ouvintes. “Desde programas esportivos até noticiários diários e entrevistas com convidados especiais”, diz. Apesar da cobertura limitada a partir de uma antena transmissora, a rádio tem conquistado ouvintes por meio da internet.

Localizada na Avenida Francisco Monteiro, no Centro, há 21 anos a rádio comunitária Pérola da Serra (87.5 FM) é uma fonte de entretenimento e de informação para a comunidade de Ribeirão Pires.