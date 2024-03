Andreense cria 1ª HQ brasileira desenhada por inteligência artificial

O escritor andreense Eduardo Kaze é o responsável pela primeira publicação no Brasil de HQ (História em Quadrinho) ilustrada por inteligência artificial. Experiente nessa área, com três romances editados na modalidade, o autor está disponibilizando, mês a mês, as edições de Os Livros de Jizu para download gratuito. O lançamento oficial da obra ocorrerá em 6 de abril, em evento com direito à música no Rising Power Estúdios, na Rua Coronel Fernando Prestes, 677, em Santo André.

Segundo Kaze, Os Livros de Jizu serão uma série composta por 12 capítulos que já estão prontos. Apesar da polêmica em torno da criação de imagens com inteligência artificial, ele afirmou que esse foi o caminho escolhido para iniciar a empreitada. A obra transporta os leitores para uma viagem intergaláctica, acompanhando a história de Jizu, um alienígena encarregado de julgar o destino da raça humana na Terra.

As edições estão disponíveis no site www.eduardokaze.com.br.

“Jizu viaja pelo tempo e espaço, acumulando experiências que se tornam a base para a decisão final. Personalidades influentes compartilham suas vivências com ele, sem perceber sua verdadeira identidade, pois ele está disfarçado entre nós”, explicou o escritor.

Na festa de lançamento haverá show da banda de Kaze, intitulada Take 9001, e do grupo Krias de Kafka. As 30 primeiras pessoas que adquirirem ingressos receberão gratuitamente as edições especiais 1 e 2 de Os Livros de Jizu, produzidas em material especial para o lançamento e pré-venda.