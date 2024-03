Exposição Darwin, o Original chega ao Sesc Sto.André

Promover o conhecimento de forma democrática por meio da interação. Esse é o objetivo da exposição gratuita Darwin, o Original, que estreou no Sesc Santo André e segue em cartaz até 13 de agosto. Com sete seções, a mostra é idealizada pela instituição francesa Universcience, direcionada para divulgação de cultura científica, em conjunto com o Museu Nacional de História Natural da França. A iniciativa convida o público a mergulhar em uma trajetória que mescla ciência e história a partir da vida e descobertas do naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin (1809-1882), conhecido pelas teorias da evolução e seleção natural.

A curadoria é de Éric Lapie e a consultoria científica é de Guillaume Lecointre. A convite do Sesc, o Diário acompanhou a abertura do evento na sexta-feira (15). A exposição começa com uma linha do tempo composta por eventos históricos; literatura e artes; vida e publicações de Darwin; e ciência e tecnologia. Ao longo do percurso, repleto de jogos, textos, réplicas, entre outros recursos, o visitante acompanha como os pensamentos do naturalista foram formulados e confrontados no século XIX, servindo como guia no avanço científico.

A mostra é dividida em Darwin e Seu Tempo; A Volta ao Mundo em 1.741 dias; A Revolução Darwinista; A Recepção das Ideias de Darwin; As Ciências da Evolução Hoje; Darwin na Intimidade; e Uma Viagem ao Tempo pelo Brasil.

“Depois de ter percorrido os caminhos de Darwin na sua teoria da seleção natural, a última sala da exposição Darwin, O Original convida a uma viagem no tempo, pelo passado natural e cultural do Brasil. Estão expostos fósseis de animais extintos que já viveram aqui, assim como os de outros que ainda vivem; amostras de madeira e pinturas de naturalistas ilustram a diversidade das árvores brasileiras. A trilha, feita por Luca Raele, traz para a sala os cantos de aves locais”, explica Leda Cartum, que, acompanhada de Sofia Nestrovski, fez a curadoria da Sala Brasil.

A professora Patrícia Galinski, 36, do bairro Santa Maria, em São Caetano, aproveitou que estava com a família no Sesc Santo André para participar da abertura da mostra. “Entrei para conhecer e me surpreendi. É uma exposição que traz a história do Darwin de um jeito envolvente. Os jogos ajudam a despertar o interesse de diferentes faixas etárias. Todos podem acessar sem custo nenhum e, como vai ficar até agosto, dá oportunidade para muitas pessoas visitarem.”

HORÁRIOS

A mostra está aberta de terça a sexta, das 10h30 às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h30 às 18h. “O visitante vai entrar em contato com os múltiplos tempos que se acumulam no agora, olhando ‘darwinianamente’ para o próprio território”, comenta Sofia Nestrovski. A consultoria científica da Sala Brasil é de Flávia Natércia da Silva Medeiros.

De acordo com Melina Izar, gerente-adjunta do Sesc Santo André, o percurso da exposição clareia as contribuições de Darwin para a sociedade. “É superdidático. Uma das características marcantes é o uso de recursos audiovisuais para fazer com que a ciência seja mais simples e agradável. Temos os módulos originais da exposição criada na França mais a Sala Brasil, que faz ligação do trabalho de Darwin com a ciência nacional”, elenca.

A Universcience é a mesma instituição responsável pela exposição Pasteur, o Cientista, que esteve em cartaz no Sesc Santo André em 2022.

Além de visitas espontâneas, com mediação de educadores, o Sesc Santo André disponibiliza agendamentos para grupos organizados, como escolas e empresas. O contato é feito pelo e-mail (agendamento.santoandre@sescsp.org.br).