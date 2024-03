Charge - 12 de março de 2024

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) investiga a GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema, por ação de reintegração de posse em terreno particular sem ordem judicial. A Promotoria de Justiça de Diadema acatou a denúncia realizada no dia 5 deste mês pelos vereadores Eduardo Minas (Progressistas) e Robson Santos (União Brasil), que questionam o uso da máquina pública durante a operação em área particular localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado – até o fechamento desta edição, o Paço disse não ter recebido notificação.

A operação de reintegração foi realizada no dia 1° março, quando 18 barracos recém-construídos ou em construção foram demolidos. Durante a ação, quatro pessoas ficaram feridas após confronto com a guarda, que utilizou cassetetes, bombas e gás de pimenta contra os moradores, que resistiram às investidas dos agentes.