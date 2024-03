Yasmin, Isabelle e Lucas Henrique formam décimo segundo paredão do BBB24

Aconteceu na noite deste domingo, dia 10, mais uma formação de berlinda no BBB24. A líder da semana, Beatriz, decidiu mandar Yasmin direto para o paredão. Já Lucas Henrique caiu no paredão após ser o primeiro a deixar a Prova do Líder de Resistência. Com seis votos, Matteus foi o mais votado pela casa. Imunizada pelo Poder Absurdo, Pitel teve o poder de indicar alguém, ela então escolheu Isabelle.

Vale lembrar que Lucas Henrique, Anjo da Semana, decidiu imunizar Leidy Elin. Por ter comprado o Poder Curinga, Buda ainda imunizou Pitel entre as sisters que estavam com a pulseira da Na Mira do Líder.

Disputaram a prova bate e volta, Buda, Matteus e Isabelle. No entanto, Matteus acabou levando a melhor e escapou de mais uma eliminação. Para quem é seu torcida?