Todo dia é o dia da mulher no HM

O dia 8 de março é mais que uma data e homenagem. É o símbolo de muitas lutas e conquistas de direitos fundamentais para a mulheres. Inaugurado em agosto de 2008, o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein é considerado o maior centro de saúde integral para a mulher do ABC e uma referência para muitos municípios brasileiros. Para nós do HM todo dia é o dia da mulher.

A gestão do prefeito Paulo Serra sem dúvidas foi um divisor de águas para a saúde pública andreense e a chegada de um gestor capacitado e resolutivo como o secretário Gilvan Junior também contribuiu significativamente para os avanços que temos alcançado.

O HM está prestes a completar 16 anos e necessitava de melhorias indispensáveis. O programa Qualisaúde aprimorou ainda mais o nosso atendimento. Os investimentos em equipamentos mais modernos como os dois aparelhos de ultrassom, um mamógrafo e um aparelho de densitometria óssea nos possibilitam ampliar a capacidade de realizar exames de imagens, além da reforma que supera o R$ 1 milhão também era fundamental para mantermos o nosso nível e qualidade de atendimento ao andreense.

São muitas as referências para avaliar nosso atendimento como as certificações da IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança) entregue pela OMS e Unicef e o Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher. Mensalmente são realizados cerca de 350 partos, 10 mil consultas e atendimentos, além de outros 10 mil exames e procedimentos. O nosso banco de leite atende não apenas à Santo André, mas também diversos municípios vizinhos. As nossas pesquisas de satisfação superam os 97% de aprovação.

No mês de março pensamos em algumas ações voltadas para o cuidado do nosso time de colaboradoras, partindo do tema “Mulheres em movimento”, praticando o autocuidado. Nossas ações tiveram início com a iluminação do Hospital em tom de rosa, nesta sexta-feira. Teremos uma grade de atividades durante o mês para valorizar o nosso time com sessões de dança circular, hipnoterapia, SPA facial, workshop de maquiagem, feira de empreendedorismo, aulas com noções básicas de defesa pessoal, meditação e relaxamento.

Teremos ações internas e externas em benefício da mulher. Intensificaremos os exames de imagens neste mês, oferecendo mais 4.000 exames de ultrassom e 500 de mamografia à população. As pacientes internadas também serão envolvidas em ações voltadas para o bem-estar, a tríade sensorial, que envolve musicoterapia, aromaterapia e massagem das mãos.

No dia 8 de março e todos os dias celebramos as mulheres no HM, mas neste mês valorizaremos ainda mais as mulheres que inspiram, lideram e fazem a diferença na saúde feminina de Santo André.

Victor Chiavegato é superintendente da Atenção Hospitalar de Santo André. Ana Paula Ponceano é diretora Técnica do Hospital da Mulher.