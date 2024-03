Troca de convites para o Luau Aloha da Melhor Idade

A entrega de convites para o Luau Aloha da Terceira Idade de Ribeirão Pires segue até a próxima sexta-feira (8). Para participar do evento basta contribuir com 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet. A troca dos donativos está sendo realizada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy).

O evento solidário acontecerá no dia 9 de março, das 17h às 21h, mesmo local da troca dos ingressos. No Luau, os participantes poderão se divertir com show de música ao vivo com a banda Good Times e DJ, garantindo uma noite de alegria e entretenimento para o público de mais de 60 anos.

Todos os donativos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Estância, que distribuirá os itens às entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Ribeirão Pires.