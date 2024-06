Charge - 1º de junho de 2024

Em meio à crise envolvendo apagões, demora excessiva no restabelecimento de energia, multas e processos disciplinares, a Enel Distribuição São Paulo anunciou ontem uma troca no comando da companhia. De acordo com nota enviada ao Diário, Max Xavier deixa o cargo de diretor-presidente, sendo substituído por Guilherme Lencastre, que atuava como presidente do Conselho de Administração.

A crise envolvendo a Enel teve um de seus piores episódios em novembro do ano passado, quando um apagão atingiu diversos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Somente no Grande ABC, 556.621 residências foram afetadas pela falta de energia elétrica, sendo Santo André a cidade mais prejudicada, com 238.316 residências que sofreram com falhas no sistema elétrico, segundo levantamento da distribuidora – em resposta a um ofício enviado pelo Consórcio Intermunicipal. Parte dos consumidores chegou a ficar uma semana sem o serviço.