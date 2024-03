Palavra do Leitor - 5 de março de 2024

Dengue

Durante todo o ano de 2023, vimos a mídia inteira chamar atenção sobre aumento nos casos de dengue que vinham se alastrando pelo País e cobrando do Ministério da Saúde compra de vacinas. Compras que infelizmente foram pífias. A única preocupação do governo à época foi comprar milhões de doses da vacina contra Covid-19, surto já em queda naquele ano. Hoje com epidemia de dengue se alastrando pelo País afora, mais de um milhão de casos e centenas de óbitos e sem vacina, já podemos chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “genocida”?

Beatriz Campos

Capital

Arthur Virgílio

“Sonia Guajajara disse que Lula não está fazendo nada pelos ianomâmis e, a continuar assim, isso se caracterizará, em breve, em genocídio.” “Ele mente para o Exterior que está controlando as queimadas.” Parabéns pela clareza de entendimento e avaliação senador Arthur Virgílio (Política, ontem).

Walmir Ciosani

São Bernardo

Ameaças a Lula

A Polícia Federal poderia incluir nas investigações as ameaças feitas pelo parlamentar de Mauá Sargento Simões, com o revólver nas mãos, ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. Essas ameaças não poderiam passar sem punição. É uma atitude que poderia incentivar o ato de homicídio contra um candidato ao Palácio do Planalto.

Eduardo Furtado

Mauá

Poda de árvore

Peço à Prefeitura de Santo André que, por questões de segurança de trânsito, faça a poda de alguns galhos da árvore que está na esquina das Ruas Antônio Magalhães com a Carijós, pois a visão de quem está na Antônio Magalhães, no sentido para a Avenida Andrade Neves, fica interrompida pelos galhos para olhar o trânsito que vem da Carijós no sentido Centro-bairro. Cruzar a Rua Carijós através desse cruzamento está muito perigoso.

Wilson Roberto Cazarotto

Santo André

Armas

Legado de uma gestão fascista e anarquista como de Jair Bolsonaro: relatório feito pelo TCU (Tribunal de Contas da União) indica que o Exército, supostamente de forma irresponsável, emitiu licenças para 5.235 pessoas em cumprimento de pena para renovar ou manter CR (Certificados de Registros) de armas entre 2019 a 2022. Como também é de estarrecer, concedeu licenças a outras 2.600 pessoas com mandato de prisão e suspeitos de serem laranjas do crime organizado. Essa informação é gravíssima e compromete ainda mais a segurança pública no País, que há tempos atormenta e traumatiza a nossa sociedade. O País espera que a cúpula do Exército dê satisfação sobre a veracidade ou não destes fatos. E, se confirmadas essas graves denúncias, que os culpados respondam por esse literal crime.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Golpe

Em 2021 e 2022, o palanque político da CPI da Covid-19 não deu em nada, mas atingiu seu principal objetivo, que foi a derrota política de Jair Bolsonaro. Em 2024, rascunhos de 2022 do “golpe” que não aconteceu estão a atazanar, perseguir e prender adversários dos políticos que detêm o poder. Enquanto isso, num passado recente, os apenados pelo envolvimento em obter fabulosas fortunas na maior corrupção da face da Terra, por motivos banais, em curto espaço de tempo foram libertos e perseguem os justiceiros, inclusive um dos apenados se tornou presidente. Parece mentira, mas é verdade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)