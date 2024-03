São Bernardo vence Água Santa e continua sonhando com vaga nas quartas do Paulistão

O São Bernardo continua vivo na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Neste domingo, venceu o Água Santa por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio, pela 11.ª rodada. De quebra, complicou a situação do clube de Diadema na tabela.

Com o resultado, o São Bernardo continua no terceiro lugar, com 18 pontos, ainda atrás de Novorizontino e São Paulo. Já o Água Santa ocupa a terceira posição do Grupo B, atrás de Palmeiras e Ponte Preta.

O São Bernardo começou arriscando mais e quase abriu o placar logo aos seis minutos. Arthur Henrique aproveitou a sobra pela esquerda e chutou rasteiro. A bola passou rente à trave. Logo depois, foi a vez de Matheus Régis arriscar. Ele costurou a marcação e chutou cruzado. Ygor Vinhas caiu para fazer a defesa.

Mais tímido, o Água Santa só conseguiu ameaçar aos 18, quando Luan Dias passou por dois marcadores do São Bernardo e chutou por cima. Neílton, de falta, também arriscou, mas jogou nas mãos do goleiro Alex Alves.

O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol antes do intervalo. O São Bernardo chegou com Lucas Tocantins e com Kayke, enquanto o Água Santa assustou com Kady, mas não conseguiram tirar o 0 a 0 do placar.

No segundo tempo, o São Bernardo amassou o Água Santa até conseguir abrir o marcador. Vitor Ricardo avançou pela direita e cruzou, Matheus Régis cabeceou e Ygor Vinhas fez um milagre. Na sobra, Kayke só empurrou.

Atrás do placar, o Água Santa precisou subir a marcação e pressionar o adversário. O time de Diadema teve três chances consecutivas de empatar, mas acabou desperdiçando todas. Na melhor delas, Neílton recebeu dentro da área sem goleiro. O atacante mergulhou na bola, mas não conseguiu dar a direção do gol.

O time da casa, então, sacramentou a vitória aos 41. Vitor Ricardo apareceu livre pela direita e cruzou de primeira. Silvinho apareceu como elemento surpresa e cabeceou para o fundo das redes.

Na última rodada, o São Bernardo enfrenta o Mirassol no domingo, às 16h, no estádio Maria de Campos Maia, em Mirassol. No mesmo dia e horário, o Água Santa enfrenta o Corinthians no Distrital do Inamar, em Diadema.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 2 X 0 ÁGUA SANTA

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique (Kauã); Alan Santos, Romisson (Rodrigo Souza) e Wesley Dias; Lucas Tocantins (Hugo Sanches), Kayke (Silvinho) e Matheus Régis (Davi Gabriel). Técnico: Márcio Zanardi.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio (Keké), Wálber, Roger Carvalho e Artur; Kady, Igor Henrique e Luan Dias (Rafael Oller); Bruno Xavier (Ronald), Júnior Todinho e Neilton (Bruno Mezenga). Técnico: Ricardo Pagani (auxiliar)

GOLS - Kayke, aos 17, e Silvinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hélder, Lucas Tocantins e Wesley Dias (São Bernardo); Bruno Mezenga e Igor Henrique (Água Santa)

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote

RENDA - 42.210,00

PÚBLICO - 1.267 torcedores

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).