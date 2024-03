Experiência andreense com gestantes nas ruas vira destaque em livro

Ação promovida pela Secretaria de Saúde de Santo André é um dos destaques do livro Fiocruz é SUS, cujo lançamento foi realizado na sexta-feira no auditório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A publicação aborda os trabalhos realizados em municípios brasileiros premiados na 17ª Mostra Brasil aqui tem SUS.

O trabalho de Santo André trata da assistência prestada pela equipe do Consultório na Rua a gestantes nesta situação. Santo André representou a região Sudeste. Também são apresentadas no livro iniciativas das cidades de Anastácio (Mato Grosso do Sul), Balneário Barra do Sul (Santa Catarina), Presidente Figueiredo (Amazonas) e Pilar (Alagoas), representando as demais regiões do País.

A experiência andreense, que faz parte do livro, recebeu diversas premiações em 2022. Com o título “Reduzindo Danos e Protegendo Vidas: Cuidado às Gestantes em Situação de Rua, Usuárias de Substâncias Psicoativas na Cidade de Santo André/SP”, a iniciativa ficou em primeiro lugar no Prêmio Atenção Primária Forte: Caminho Para a Saúde Universal, promovido pela Opas (Organização Pan-americana de Saúde), OMS (Organização Mundial de Saúde) e pelo Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde), dentro da 17ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS.

O projeto também foi premiado por mostras de experiências exitosas do Prêmio David Capistrano, organizado pelo Cosems/SP (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo), como parte da 18ª Mostra Experiências Exitosas. Por fim, ainda conquistou o importante prêmio IdeiaSUS – Fiocruz é SUS: direito universal à saúde, equidade e democracia, oferecido pela instituição carioca e que deu origem à publicação lançada na sexta-feira.

O secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, esteve no auditório da Fiocruz para participar da cerimônia de lançamento do livro, ao lado da coordenadora da Saúde Mental de Santo André, Marinês Santos de Oliveira, e de toda a equipe que atua no Consultório na Rua, representada pelo gerente Antônio Rinaldo Pagni.

“Santo André tem se tornado referência nacional em razão da transformação que passa o sistema municipal de saúde, tanto no que diz respeito ao programa Saúde Fila Zero como em relação aos equipamentos inovadores que temos criado, a exemplo do Poupatempo da Saúde. Claro que ficamos felizes em ganhar prêmios, mas o que nos deixa mais felizes é poder ter a oportunidade, por meio deste livro, de mostrar para o Brasil que Santo André cuida das pessoas”, comentou Gilvan Junior.

“A publicação deste trabalho vai além da narrativa da experiência premiada. Cada palavra reflete resistência, enfrentamento de estigmas, resgate de cidadania, garantia de Direitos Humanos, visibilidade e cuidado dedicado aos invisíveis, cujos nomes e desejos são validados e fortalecidos pela equipe do Consultório na Rua. Este momento é fruto de projeto de gestão horizontal, fundamentado na proximidade com as equipes, nos casos complexos e graves, nos desafios diários dos serviços e, sobretudo, na construção coletiva entre coordenação, gestores, trabalhadores e usuários”, pontuou Marinês Santos de Oliveira.

CONSULTÓRIO NA RUA

O serviço é composto por uma equipe multidisciplinar, atua frente aos diferentes problemas, necessidades, riscos psíquicos e agravos à saúde da população em situação de rua. Além disso, a equipe trabalha essencialmente com as condições de extrema vulnerabilidade das pessoas em situação de rua que possuem questões psicossociais e sofrimentos psíquicos associadas ao uso de drogas, geradoras de sofrimentos físicos e emocionais, com agravos à saúde.

Dentre as ações realizadas estão: abordagem, acolhimento, cadastro no SUS; atendimento médico, de enfermagem e redução de danos; avaliação de vulnerabilidade, encaminhamento para atendimentos em outras unidades de saúde, transporte até serviços de urgência, coleta de exames, distribuição de insumos de higiene e preservativos; múltiplas orientações visando promoção, prevenção, tratamento, recuperação e manutenção da saúde. Algumas vezes, os atendimentos são realizados em conjunto com a equipe da Abordagem Social da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.<TL>