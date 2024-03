Jovem bailarina de São Bernardo busca o estrelato internacional

A bailarina Gabriela Vitória Henrique da Silva, 16 anos, moradora do bairro Assunção, em São Bernardo, está prestes a embarcar em uma nova jornada em busca do grande sonho de se tornar uma dançarina profissional. Após uma passagem pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, Santa Catarina, a jovem se prepara para uma nova viagem. Desta vez, o destino é a Escola do Futuro em Artes Basileu França, em Goiânia, Goiás.

A são-bernardense, que se despede de sua cidade neste domingo, descreve o sentimento de uma nova partida como algo difícil, porém necessário. “Está doendo, mas acho que não dói tanto quanto doeria caso eu decidisse ficar. Se eu não fosse, iria doer muito mais.”

Em 2020, aos 12 anos, Gabriela enfrentou a difícil decisão de deixar sua família e seguir seu talento na dança. Aprovada na renomada escola catarinense de balé Bolshoi, a única filial do famoso teatro russo, ela se viu imersa em uma rotina intensa de treinos e estudos, perseguindo sua paixão pelos palcos. No entanto, a pandemia do coronavírus a obrigou a retornar temporariamente para casa.

Na época, Gabriela e a família se mudaram de casa para que a jovem tivesse mais espaço para praticar. “Na época da pandemia, fiz aulas a distância e, na antiga casa, não era algo confortável”, lembra, dizendo que chegou até a quebrar objetos de decoração com os passos de dança.

Agora, com a determinação renovada, a bailarina enxerga a nova fase como uma oportunidade de crescimento artístico. “Vejo como um momento importante. Participarei de outras competições. Na antiga escola, a gente não competia. Acredito que nesta nova etapa vou ter mais visibilidade.”

Para a mãe de Gabriela, a influenciadora digital Luciana Silva, 43, a despedida também não é fácil. “Não posso acompanhá-la em tudo, mas também não posso impedir minha filha de evoluir.” Luciana foi junto com a caçula nos testes em Goiânia. “Tudo aconteceu muito rápido, em uma semana ela fez a inscrição, na outra já estava aprovada”.

Gabriela expressou seus planos e expectativas em relação à sua carreira, destacando sua vontade de expandir seus horizontes e mostrar sua arte para o mundo. Com determinação e entusiasmo, ela compartilhou seus planos de sair para outros países e apresentar a dança em diversas partes do mundo.