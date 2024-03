Vocalista do Simple Plan interrompe show para ajudar fã que estava passando mal em São Paulo

Festival de música é sempre tudo de bom, principalmente ao ter atrações internacionais que agradem à audiência! No caso do I Wanna Be Tour, que é um evento de música punk rock, os artistas internacionais foram muito bem recebidos pelo público-alvo. Bandas como The Used, All Time Low e Simple Plan se destacaram nesse primeiro dia de festival, no último sábado, dia 02, em São Paulo. Vem conferir o que rolou!

A banda norte-americana, The Used, se destacou com uma atração surpresa: a aparição de Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno para cantarem, juntos, a última música da setlist da banda, A Box Full of Sharp Objects. E o público foi à loucura! Não satisfeitos, ainda performaram Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Lucas, no palco, comemorou sua conquista e disse:

- Eu estou realizando o sonho de todos os emos do Brasil hoje. É o dia da colheita, falou, expressivamente feliz.

A All Time Low abriu sua apresentação com a música Lost in Stereo que agitou o público e colocou o astral lá em cima! O grupo norte-americano também performou Fake As Hell, música em parceria com Avril Lavigne. E completou a lista de sucessos com Monsters, música que saiu da bolha punk rock da banda e atingiu bons números de ouvintes!

Agora com a Simple Plan a conversa é um pouco mais diferente! Foi um show diferente! A capacidade de Pierre Bouvier energizar o público através de sua voz característica é algo de se admirar! A apresentação iniciou com a trilha sonora de Star Wars, o que já deixa o público na expectativa. O show vai crescendo cada vez mais conforme as músicas vão sendo performadas.

Durante o show um fã passou mal e Pierre viu e logo interrompeu a música. Apontou para a pessoa que não estava bem e só voltou a cantar quando a fã já estava sob cuidados médicos. Em seguida, ele ouviu outro grupo de fãs pedindo água. Pierre não hesitou e jogou garrafinhas de água para o grupo que havia pedido.

O show da banda e o festival em São Paulo foi encerrado com chave de ouro com a performance de Perfect, conhecida por passar no filme da Disney, Confissões de uma adolescente em crise. O I Wanna Be Tour ainda passará por quatro cidades: Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e promete ser melhor ainda nos próximos destinos!