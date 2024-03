Azulão derrota o Marília e deixa a zona de rebaixamento da A3

Pressionado por uma vitória, o São Caetano recebeu o até então invicto Marília na tarde deste sábado (02), no estádio Anacleto Campanella, e venceu por 2 a 0. O resultado faz o Azulão deixar a zona de rebaixamento da Série A3 do Campeonato Paulista e chegar à 13ºª colocação, com nove pontos.

A equipe do Grande ABC aproveitou que os visitantes pouparam parte do time titular e foi para cima desde o início. O primeiro saiu rápido, logo aos seis minutos de jogo, com Sávio, que ganhou do zagueiro na corrida e bateu na saída do goleiro. O São Caetano dominou a partida durante os primeiros 45 minutos e o Marília quase não ofereceu perigo ao goleiro João Gabriel.

No segundo tempo, o Azulão focou em segurar a vitória e não se arriscar muito no ataque. O jogo ficou bastante truncado e o Marília tinha dificuldades de passar pela defesa sul-caetanense. Com algumas substituições, o time do interior foi crescendo e aumentando o volume de jogo. A partir dos 30 minutos, a pressão dos visitantes tomou conta da partida e João Gabriel precisou aparecer para salvar o São Caetano de levar o empate. Nos minutos finais, Márcio Jonatan bateu pênalti para os donos da casa e decretou a vitória do Azulão, que se recuperou da derrota sofrida na última rodada para o EC São Bernardo.

O São Caetano volta a campo no próximo sábado (09), quando visita o Red Bull Bragantino II, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h. Já o Marília vai a Santana de Parnaíba encarar o EC São Bernardo na sexta-feira (08), às 15h.