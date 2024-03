Motivado após vitória, Azulão treina visando Bragantino II

Após quebrar a invencibilidade do Marília no último sábado, o elenco do São Caetano se reapresentou nesta terça-feira (5) já visando o duelo contra o RB Bragantino II, no próximo sábado (9), em Bragança Paulista, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Ontem o time trabalhou em dois períodos com ênfase para ações em campo reduzido. O treinador Rogério Zimmermann treinou infiltrações, transições entre setores, cobrou precisão nos passes e tomadas rápidas de decisão.

O comandante avalia que o grupo tem reagido bem e evoluído nas últimas quatro partidas, nas quais somou sete pontos de 12 possíveis. Para Zimmermann, o fato do Azulão figurar no momento fora da zona de rebaixamento não tem relaxado em nada o grupo, uma vez que o perigo segue eminente. “A situação é melhor, mas ainda estamos em uma zona de perigo e para pleitearmos algo maior o objetivo é seguir trabalhando muito com total concentração e foco para somarmos pontos e elevarmos nossa posição no quadro de classificação”, declarou o treinador.

Com a vitória por 2 a 0 no sábado, o São Caetano chegou a nove pontos e tem a mesma pontuação do Rio Preto, primeiro time da zona de rebaixamento. ganhando apenas nos critério de desempate.

JOGO REMARCADO

Grêmio Prudente e Catanduva fazem hoje, às 19h30, o duelo da segunda rodada. Esse jogo já havia acontecido em 27 de janeiro com vitória do Catanduva por 2 a 1. A partida, no entanto, foi cancelada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) porque o Catanduva fez seis substituições na ocasião. Na decisão, o tribunal mandou que a partida fosse refeita.