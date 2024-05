Na volta de Gabigol, Flamengo vence Amazonas na Copa do Brasil, mas sai vaiado

O Flamengo confirmou seu favoritismo e abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, superou o Amazonas por 1 a 0 no Maracanã, no Rio, com gol de Pedro. Apesar do resultado, o desempenho não agradou os mais de 39 mil torcedores, que vaiaram o time após o apito final.

A partida também marcou o retorno de Gabigol. Suspenso no fim de março por tentar fraudar o exame antidoping, o jogador conseguiu um efeito suspensivo até um novo julgamento. Gabigol entrou aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo De la Cruz.

O confronto de volta está marcado para 22 de maio, quarta-feira, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O Flamengo joga por um empate. O Amazonas precisa vencer a partir de dois gols. Se vencer apenas por um, a decisão vai para os pênaltis.

Jogando em casa, não demorou muito para o Flamengo se impor sobre o Amazonas. Com cinco minutos, De La Cruz já assustava com chute de fora da área. Fazendo a marcação pressão que está acostumado, o time carioca abriu o placar com Pedro, aos 19. Viña tabelou com Bruno Henrique e cruzou na medida para o camisa 9 testar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o placar poderia ter sido ampliado, mas Lorran desperdiçou excelente cruzamento de Bruno Henrique, chutando por cima. Viña e Matheus Gonçalves também arriscaram de fora da área, mas sem sucesso.

Por participarem da terceira fase, os times já garantiram mais R$ 2,205 milhões em premiação. Quem avançar às oitavas de final, ganha mais R$ 3,465 milhões.

O Flamengo volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pela quinta rodada do Brasileirão. Já o Amazonas atua na segunda-feira, às 20h, contra a Ponte Preta, em Campinas (SP), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Fluminense-RJ

Brusque-SC 0 x 1 Atlético-GO

Sousa-PB 1 x 1 Red Bull Bragantino-SP

Ypiranga-RS 2 x 1 Athletico-PR

Fortaleza-CE 0 x 0 Vasco-RJ

Flamengo-RJ 1 x 0 Amazonas-AM