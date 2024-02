Jessie J no Brasil: cantora retorna ao País para dois shows; veja datas, valores e como comprar

Jessie J irá retornar ao Brasil para dois shows. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da Tickets For Fun. A cantora vai se apresentar no Espaço Unimed, em São Paulo, e no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Os shows serão, respectivamente, nos dias 30 de abril e 2 de maio.

Para os fãs da capital paulista, os ingressos estão sendo vendidos no site da Tickets For Fun (com taxa) e na bilheteria do Teatro Renault (sem taxa). Lauren Jauregui fará o show de abertura.

No Rio de Janeiro, clientes Vivo Valoriza têm direito a pré-venda exclusiva, que já está disponível e se encerra no sábado, às 10h. Na segunda-feira, 4, a venda geral começa às 10h.

A última performance de Jessie J no Brasil foi em 2022, no Rock in Rio.

Confira valores dos ingressos:

São Paulo

Pista premium: R$ 360 (meia entrada) e R$ 720 (inteira);

Pista: R$ 190 (meia entrada) e R$ 380 (inteira);

Mezanino: R$ 375 (meia entrada) e R$ 750 (inteira);

Camarote A: R$ 340 (meia entrada) e R$ 680 (inteira);

Camarote B: R$ 325 (meia entrada) e R$ 650 (inteira).

Rio de Janeiro

Pista premium: R$ 295 (meia entrada) e R$ 590 (inteira);

Pista: R$ 175 (meia entrada) e R$ 350 (inteira);

Camarote A: R$ 260 (meia entrada) e R$ 520 (inteira);

Camarote B: R$ 250 (meia entrada) e R$ 500 (inteira);

Balcão: R$ 160 (meia entrada) e R$ 320 (inteira);

Frisa: R$ 200 (meia entrada) e R$ 400 (inteira).

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais