Madonna homenageará Cazuza e Renato Russo em show no Rio de Janeiro

Homenagem brasileira? Talvez! Segundo informações do jornal Extra, Madonna pretende fazer um tributo a Cazuza e Renato Russo. Isso porque, em toda sua turnê, a cantora homenageou vítimas da Aids durante a música Live to Tell, e para quem não se recorda, os dois artistas brasileiros morreram por complicações da doença.

Durante o show serão exibidas no telão algumas imagens de famosos e anônimos que morreram vítimas do vírus HIV, como Freddie Mercury e, talvez, os dois cantores brasileiros. A ideia foi sugerida pela produção do espetáculo no Brasil, mas nada foi confirmado oficialmente.

Vale lembrar que Cazuza morreu aos 32 anos de idade, em 1990. Enquanto Renato, criador e vocalista da banda Legião Urbana, morreu aos 36 anos, em 1996.

Narcisa Tamborindeguy nada na piscina de hotel em que Madonna está hospedada

Narcisa Tamborindeguy é vizinha de Madonna, já que reside no Edifício Chopin, localizado ao lado do Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada. A socialite aproveitou a proximidade do hotel e foi nadar na piscina do estabelecimento nesta terça-feira, dia 30.

A estrela do reality show Mulheres Ricas publicou um vídeo nos seus Stories em que ela aparece nadando borboleta na famosa piscina do hotel e colocou a música Rain, da Rainha do Pop, de fundo.