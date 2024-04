Saiba mais sobre Pâmela Tomé, atriz que interpreta Xuxa Meneghel na minissérie Senna

Nesta terça-feira, dia 30, saiu o primeiro teaser da minissérie Senna. A produção é inspirada na vida de Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone. Na trama, poderemos conferir a presença de diversas figuras que eram próximas do piloto de Fórmula 1.

Xuxa Meneghel foi uma das mulheres que manteve um relacionamento com Ayrton. A atriz escolhida para desempenhar o papel de Rainha dos Baixinhos foi Pâmela Tomé. Outros relacionamentos do piloto também serão retratados na minissérie, com Alice Wegmann escalada como Lilian de Vasconcellos Souza e Julia Foti como Adriane Galisteu.

Pâmela tem 30 anos de idade e nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A atriz e modelo se tornou conhecida por ter interpretado Alina na 23ª temporada de Malhação. Na novela, fazia par romântico com Lucas Lucco e colecionou muitos fãs. Ela ainda fez uma aparição na temporada seguinte. Além de ter integrado o elenco das novelas Sol Nascente e Orgulho e Paixão, chegou a competir no Dança dos Famosos em 2018.

A artista não só atuou na TV Globo, como também trabalhou na Record TV. Pâmela interpretou Lavínia em Reis e Liba em Gênesis. Já em 2024, deu vida a Valéria Camargo na série da Star+ Desejos S.A. Para completar, a atriz apareceu nas telonas do cinema como a Alice de Fazendo Meu Filme.

Nas redes sociais, a famosa coleciona mais de 700 mil seguidores. Na época em que foram divulgadas as primeiras imagens de Senna, ela comemorou seu papel como Xuxa:

Foi dada a largada!!! Uma honra imensa fazer parte de uma produção tão grandiosa e que vai contar a trajetória do nosso grande ídolo, tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna! Senna emocionou e tocou o coração de milhares de torcedores no Brasil e no mundo. Dentro e fora das pistas! O nosso piloto, o nosso herói Brasileiro! Eu cresci com minha mãezinha vibrando e torcendo por Ayrton em cada corrida! Meu coração só transborda de alegria! Um sonho grande estar nesse projeto ao lado de grandes profissionais e de uma equipe tão potente! Muito obrigado pela confiança no meu trabalho! Prepara coração e Vivaaaa Ayrton Senna!