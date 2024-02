PIB da França cresce 0,1% no 4º trimestre ante 3 meses anteriores, após revisão para cima

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo Insee, o instituto de estatísticas do país. O resultado superou a estimativa inicial, publicada há cerca de um mês, e a previsão de analistas consultados pela FactSet, de estabilidade do PIB em ambos os casos.