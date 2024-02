A festa da Ítalo. A emoção de Vicenzo Roma. A lembrança de Sandro Pellini. A memória da Pirelli

Dos novos amigos de Memória, o casal Salvatore Corrieri e Silvana Speranza Corrieri. Eles moram no Ipiranguinha. Vieram recém-casados ao Brasil – e a Santo André. Era 1961. A ideia era retornar à Itália. Estão aqui até hoje.

O homenageado da noite, Vicenzo Roma, demonstrou muita felicidade e emoção.

Sandro Pellini, que fez história na Pirelli, foi lembrado, 30 anos após a sua partida. E esta página Memória iniciou o repasse das coleções da revista da Pirelli ao acervo da Associação Cultural Ítalo-Brasileira.

São sete volumes, guardados e encadernados por Sandro Pellini. Estavam conosco. Logo, logo, as revistas poderão ser consultadas na Ítalo-Brasileira, a entidade fundada em 1900 em Santo André e hoje instalada nos altos da Rua Airó, esquina com o Caminho do Pilar.

Etel Benatti (presidente) e Wilson Davanzo (ex-presidente), mais diretores e conselheiros da antiga Savoia empenham-se em reorganizar a biblioteca e arquivo da centenária Ítalo-Brasileira de Santo André.

DEPOIMENTO

Hoje recebi uma notícia da homenagem que meu pai recebeu na noite de ontem (22-2-2024). Minha amiga e quase da família, compartilhou a linda homenagem da trajetória do meu pai. Fiquei muito feliz.

Trinta anos que ele se foi, mas continua vivo nas lembranças, histórias e emocionando sempre que é lembrado. Parece que foi ontem.

Como estão todos? Aqui estamos bem. Minha mãe com 87 anos firme e forte. Moramos em São Vicente. Obrigada pelo carinho e lembrança de sempre.

Luciana Pellini

São Vicente

HOJE. ONTEM. SEMPRE. Capa do número 1 da revista da Pirelli em 1956. Sandro Pellini no Carnaval do Panelinha. Vincenzo Roma na quinta-feira 22 de fevereiro de 2024. Memória em eterna construção

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 27 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8634

EDUCAÇÃO – Prefeitura de São Bernardo e Metodista iniciavam projeto pedagógico para renovar a alfabetização de 4.800 pessoas. Participação do Diário do Grande ABC, com o fornecimento mensal de cinco mil exemplares do jornal para uso em sala de aula.

ECONOMIA & EMPRESAS – Indústrias caçavam talentos nas faculdades.

Selecionadores de multinacionais visitavam universidades do País em busca de profissionais para os programas de trainee.

Um dos selecionados: o engenheiro têxtil Hugo Kitagawa, traine da Rhodia, em Santo André.

PONTO DE VISTA – Nossas frágeis fantasias. Somos apenas caminhantes desatentos, distraídos de nosso verdadeiro destino.

Artigo: Tito Costa.

EM 28 DE FEVEREIRO DE...

1909 – Chegava às livrarias o livro “Poemas e Canções”, de Vicente de Carvalho, com prefácio de Euclides da Cunha.

1964 - Lei estadual 8092 confirmava a criação do Município de Rio Grande da Serra, nascido de plebiscito realizado em dezembro de 1963. Parte do território do novo município pertencia a Ribeirão Pires e parte ao Distrito de Paranapiacaba (Santo André).

A mesma lei definia que a área do Município de São Bernardo “do Campo” era de 411 km2.

1994 – Dom Claudio Hummes, bispo do Grande ABC, pedia nova ordem social.

A poluição do ar e das águas, a devastação das florestas, o esbanjamento dos recursos naturais são os sinais desta destruição crescente, declarava o religioso no início da Quaresma. Tema: “Preservar o que é de todos”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Paulínia, Restinga, Salesópolis, Sebastianópolis do Sul e Silveiras.

No Rio Grande do Sul. Crissiumal, Espumoso, Esteio, Frederico Westphalen, Ibirubá, Marau, Nova Petrópolis, Rolante, Sananduva e Sapiranga.

No Rio de Janeiro, Paraty.

O último romântico

Uma crônica de Victor Arroyo, Paraty...

Onde estas? Por onde andas? Será que ainda te recordas dessa vida que vivemos? Eu já não. Eu já esqueci. Não me lembro de você. Não me lembro sequer do dia em que fiz de ti a minha pátria, nem da noite em que fizeste de mim estrangeiro. Eu já esqueci. Esqueci que tu eras mar e eu apenas rio, e ainda rio. Já esqueci. Esqueci que o meu céu era você, a minha brisa, você. Eu, que tantas vezes esperei que sejas lua cheia, eu já esqueci. Onde estas? Por onde andas? Queria tanto recordar, mas já esqueci. Queria recordar porquê um dia Paraty entreguei o meu coração.

Daniel Brottier

28 de fevereiro

Capelão militar francês (1876-1936). Assistiu os moribundos durante a I Guerra Mundial.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)