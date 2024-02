PM flagra veículo com grande quantidade de maconha

A PM (Polícia Militar) flagrou grande quantidade de maconha em um veículo e deteve o motorista. A ocorrência se deu na tarde desta quarta-feira (28/2), na Rua Afonso Arinos, Vila Tibiriçá, em Santo André.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um veículo estacionado com os vidros abertos e com o motor ligado. Ao averiguar o carro, os policiais notaram que o motorista agia de forma suspeita. Eles então realizaram a abordagem e, durante a revista ao veículo, localizaram no porta malas diversos tabletes aparentando ser maconha.

Os policiais conduziram o indivíduo até o distrito policial.