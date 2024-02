Cesar da Canoa anuncia pré-candidatura em Ribeirão Pires e pode deixar PSDB

Pouco mais de um ano depois do imbróglio envolvendo a escolha de um candidato na eleição suplementar de 2022, o PSDB de Ribeirão Pires pode viver novas turbulências. O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico na gestão de Adler Kiko Teixeira, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, conhecido como Cesar da Canoa, informou ao Diário que estuda deixar o partido em meio a indefinição da nova Executiva estadual.

“Não estou confiante no PSDB e acho que a indecisão em definir uma nova comitiva estadual pode atrapalhar as eleições. Tenho uma relação muito boa com o nosso presidente Cezar (de Carvalho, comandante municipal da sigla), devo muito ao PSDB, mas não acho saudável para o partido essas disputas internas”, declarou.

Cesar disse estar em conversas com Agir e MDB e quer ter uma definição sobre o futuro até o fim desta semana. O ex-secretário quer despontar como uma terceira via na eleição deste ano em meio à polarização entre o prefeito Guto Volpi (PL) e o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania). Canoa espera levar consigo alguns aliados do PSDB.

“Não sei quantos mudariam de partido comigo, mas eu tenho certeza que posso contar com o apoio do PSDB nessas eleições”, comentou Cesar.

Fontes ligadas à federação PSDB/Cidadania dizem que o movimento de Canoa estaria sendo orquestrado por Guto na tentativa de enfraquecer Roncon, que está empatado com o prefeito nas intenções de votos, conforme pesquisa feita pelo Diário junto ao Instituto Paraná Pesquisas. Volpi foi citado por 31,8% dos eleitores entrevistados, enquanto Gabriel atingiu 30,7% de preferência. Como a margem de erro é de 4,4 pontos percentuais, ambos estão em empate técnico.

Ao Diário, o presidente municipal do PSDB disse que está correndo contra o tempo para organizar o partido para o pleito deste ano. O dirigente disse que já ligou para o presidente do Cidadania em Ribeirão, o ex-vice-prefeito Edinaldo de Menezes, o Dedé, para definir o nome da federação.

“Estou aguardando o posicionamento do Cidadania, já procurei o presidente Dedé mas ainda não tive retorno sobre a chapa de vereadores e a candidatura de prefeito. Eu também estava esperando para ver como ficaria o diretório estadual, mas ainda não se elegeu a Executiva. Então, eu prefiro aguardar para evitar problemas futuros.

À reportagem, Dedé disse que o Cidadania irá apoiar a candidatura de Gabriel Roncon e que está aguardando a definição da nova diretoria do PSDB, também temendo novos imbróglios na direção municipal. “Estamos esperando eles se resolverem entre eles, mas o nosso nome é o Gabriel”, declarou o presidente do Cidadania.

DIFICULDADE

O adiamento da escolha da nova Executiva estadual reviveu o fantasma das brigas internas no PSDB de Ribeirão durante a eleição suplementar em 2022. À época, aliados do ex-prefeito Kiko, hoje no MDB, provocaram um racha no partido por discordarem da indicação de Gabriel Roncon como candidato da federação. Houve intervenção dos diretórios estadual e nacional e a candidatura de Roncon quase foi judicializada.

Para o presidente do Cidadania, a indefinição pode atrapalhar o planejamento para a eleição e não descarta uma mudança de partido por parte de Gabriel.

“Não queremos que haja interferência novamente e por isso estamos aguardando. Agora, se essa racha do PSDB continuar, nós estudaremos outras formas de viabilizar a candidatura do Gabriel. O que eu posso garantir é que vamos apoiá-lo”, disse Dedé.