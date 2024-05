Charge - 18 de maio de 2024

O presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), protocolou ontem o projeto que institui a tarifa zero no transporte público municipal. O emedebista disse que vai iniciar na semana que vem o processo de convencimento de seus pares. Ainda não há data para o proposta ser votada em plenário. Para ser aprovada, é preciso que seja apoiada pela maioria simples dos 21 vereadores, ou seja, 11.

Conforme o texto, ao qual o Diário teve acesso, o dinheiro para financiar o sistema em caso de o usuário deixar de pagar a passagem pode vir de multas de trânsito, publicidade no transporte coletivo e de recursos obtidos com estacionamento rotativo nas vias públicas (zona azul). Fontes do setor garantem que a Prefeitura gastaria entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões por ano para manter a gratuidade.