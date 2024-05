São Bernardo se mobiliza para pôr tarifa zero em votação na quarta

Grupo de vereadores de São Bernardo quer acelerar a tramitação do projeto de lei que institui a tarifa zero no transporte público municipal. A ide-ia é classificar a proposta, protocolada na quarta-feira pelo líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (PRTB), como urgente e incluí-la na ordem do dia já na próxima sessão, agendada para quarta-feira.

“Vemos com muito bons olhos a disposição do líder do governo na Casa de propor este projeto que, de fato, é muito significativo para a cidade. Então já temos oito votos necessários para solicitar a inclusão do passe-livre nos ônibus de São Bernardo no regime de urgência”, disse ontem o vereador Julinho Fuzari (Cidadania).

Para que a proposta passe a correr em regime de urgência, o que a torna passível de ser incluída na ordem do dia, é preciso que a maioria dos 28 vereadores – 15 – assine o pedido. Com as oito do grupo de Fuzari, mais a do próprio autor, faltariam seis adesões. “Como o Ivan é líder do governo, creio que o prefeito (Orlando Morando, PSDB) seja favorável à ideia. Então não seria difícil obter as demais assinaturas necessárias”, contabilizou o representante do Cidadania.

Fontes consultadas pelo Diário dizem que, apesar da mobilização de parte dos vereadores, é difícil que proposta desta magnitude tramite de forma célere – no caso de tramitação em regime de urgência, as comissões pertinentes são instadas a acelerarem a emissão de pareceres, de modo que o plenário tenha elementos para votar o projeto.

Como a vigência da tarifa zero impacta os cofres públicos, já que o município passa a custear integralmente o sistema de transporte público, estima-se que a medida aumente os investimentos públicos em mais de meio bilhão de reais a cada ano. Consultada pelo Diário, a Prefeitura de São Bernardo ainda não se posicionou.

O projeto de lei 2.654, assinado por Ivan Silva, aponta onde o governo pode buscar recursos para financiar o passe livre: multas de trânsito, recursos obtidos com publicidade e tarifas decorrentes da operação dos sistemas de transporte e de trânsito da cidade.

O passageiro são-bernardense paga R$ 5,95 para andar de ônibus. Segundo Ivan Silva, sua proposta visa equiparar São Bernardo ao que já é praticado em outros 85 localidades brasileiras. “É uma tendência dos municípios adotarem a tarifa zero. A medida está se espalhando. Se aprovada, vai desonerar o bolso dos trabalhadores”, declarou.

São Caetano foi a primeira cidade do Grande ABC a liberar as catracas no transporte público, em 1º de novembro de 2023. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) assumiu o custeio do sistema, no valor de R$ 35 milhões anuais, e liberou os passageiros de pagar a tarifa de R$ 5.