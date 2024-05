Governador convence Câmara de São Bernardo sobre venda da Sabesp

A comissão de fiscalização de contratos e convênios da Câmara de São Bernardo emitiu ontem parecer favorável ao projeto de lei que solicita aval dos vereadores à privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O processo, travado desde quarta-feira pela oposição ao prefeito Orlando Morando (PSDB), só voltou a andar depois de intervenção pessoal do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Queríamos ter a certeza de que o projeto, enviado de forma apressada, não continha nenhum ônus à população e nenhuma pegadinha. Como o prefeito não teve a hombridade de enviar alguém para dar as explicações, o próprio governador nos explicou”, contou o vereador Paulo Chuchu, líder do PL no Legislativo, e um dos articuladores da mobilização que impediu a proposta de tramitar em regime de urgência na sessão de quarta-feira.

Ao saber do entrave, Tarcísio ligou para Chuchu e se comprometeu a explanar, por tele-conferência, a importância de o município manter os serviços da Sabesp mesmo com a privatização da companhia. Participaram do encontro, quinta-feira, os integrantes da comissão de fiscalização de contratos e convênios – o presidente Lucas Ferreira, Eliezer Mendes (PL) e Netinho Rodrigues (Podemos) –, o próprio Chuchu, Julinho Fuzari (Cidadania), Pery Cartola (Cidadania) e Glauco Braido (MDB).

“O projeto foi protocolado às 9h11 e não tivemos tempo de ler. Precisávamos saber quais os riscos e quais os benefícios da proposta”, disse Ferreira ao justificar por que a comissão não emitiu o parecer já na sessão de quarta-feira, como queria Morando.

Após a reunião virtual com Tarcísio, o grupo ficou convencido da importância do projeto. “Com a privatização, o plano de expansão da distribuição de água e da coleta de esgoto, que previa o investimento de R$ 56 bilhões até 2033, vai passar a R$ 66 bilhões e permitir a universalização dos serviços quatro anos antes, em 2029”, revelou Ferreira.

“O governador nos garantiu que a privatização da Sabesp não vai gerar aumento nas tarifas de água e esgoto para a população de São Bernardo”, complementou Fuzari.

“Queria agradecer aos vereadores da comissão de fiscalização de contratos e convênios da Câmara de São Bernardo, de modo muito especial ao Paulo Chuchu e os também vereadores Netinho, doutor Eliezer, Lucas. Muito obrigado pela grande contribuição. Este projeto vai deixar um grande legado para São Bernardo e para São Paulo. Parabéns pelo gesto e podem ter certeza de que o Estado não vai decepcioná-los”, declarou Tarcísio em mensagem encaminhada aos legisladores.

Com o aval da comissão de fiscalização de contratos e convênios, o único que faltava, o projeto de lei está pronto para ser analisado pelo plenário. Cabe ao presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), marcar a data da votação. Para que seja aprovado, maioria simples dos 28 vereadores – ou seja, 15 – é suficiente.