Luciana Gimenez revela ter ficado fedida durante Carnaval 2024

Quem nunca? Luciana Gimenez foi as redes sociais contar detalhes de um perrengue que passou no Carnaval 2024. A apresentadora revelou aos seguidores um probleminha que teve com desodorante. Ela contou que antes de ir para Salvador, estava com o filho Lucas em Nova York, nos Estados Unidos, e pediu para que ele comprasse o item antes de viajarem para o Carnaval.

- Eu estava até com um pouco de vergonha de contar para vocês, mas tudo bem, já que estamos nessa intimidade. Aí estou eu, lá no Carnaval da Bahia, tô lá em Salvador pulando, quando de repente, do nada, senti um cheiro que eu nunca senti antes, um cheiro.

- Pensei: Caramba, sou eu. Porque pensei que fosse outra pessoa. E viro para a minha assistente e digo: Vem cá: tô com? E você não falou.

Gimenez então explicou que porque usou o desorante natural por três semanas, seus poros das axilas, então, teriam desentupido. A modelo contou também que tinha um cheiro ótimo e foi bem recomendado. Porém, o efeito não durava por muito tempo.

- Aberto, fluindo, natureba. E aí ferrou. Fui ao banheiro, lavei. Imagina a cena: Luciana Gimenez lavando o sovaco no meio do Carnaval. Lavei e precisava de um desodorante. Imagina o desespero, não tinha.

Ela acabou optando por ir embora do camarote em que estava:

- Não dá para ficar aqui fedida.