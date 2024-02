Circo, feira vegana, cinema e peça de teatro são destaques do Diário em Cena

Diversão, entretenimento e cultura. A equipe do Diário em Cena separou os principais eventos que vão agitar as sete cidades nesta semana. Assim você pode se programar para não perder nada. Confira:





Santo André

O American Circus já se instalou em Santo André com estreia nesta sexta-feira, 23, às 20h, com apresentações de arte circense, show de luzes, apresentações humorísticas, músicas e emoção. A atração é livre para todas as idades.

O Circo está localizado no estacionamento do Grand Plaza Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através da uhuu.com ou presencialmente na bilheteria.





São Bernardo

E neste domingo, 25, vai acontecer a Feira Vegana do ABC. O evento vai celebrar o respeito pelo planeta e pelos animais. O espaço conta com barracas de alimentos e cosméticos que não são de origem animal.

A feira está marcada para acontecer no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, das 10h às 18h, com entrada gratuita, localizado à Av. Kennedy, 1155 - Parque Anchieta.





Diadema

Diadema recebe a peça, ‘180 Dias de Inverno’ no Teatro Clara Nunes. A peça, que já foi prestigiada por mais de 120 mil pessoas, entra em exibição hoje, dia 23, e fica até domingo, dia 25.

Clique aqui e saiba mais sobre a apresentação.





Santo André

Os cinéfilos têm programação garantida com o CineClube Garagem, de Santo André. Com sessões gratuitas e abertas ao público, o CineClube Garagem relembra os clássicos, exibindo nesta semana o filme ‘Juan de Los Muertos’, dia 23, às 23h59, e o filme ‘Nossa Senhora do Nilo’ dia 24, às 20h40.

As sessões serão realizadas na Casa Âmbar de Cultura, localizada à Rua Porto Rico, 5, Parque das Nações.