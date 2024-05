Sem limite para o talento

Escritora independente de São Bernardo, Sueli Gutierrez, 73, levou o primeiro lugar no 2º Prêmio para Autores Independentes do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços, em Minas Gerais. Entre 170 candidatos inscritos de todo o País, a obra da autora, intitulada Quem era Maria Quitéria? foi a ganhadora.

O livro, que é um romance histórico sobre a vida da personagem que dá nome à publicação, traz em paralelo à história da Independência do Brasil. “O livro trata de uma grande guerreira. Maria Quitéria era analfabeta, não tinha o direito de estudar, e foi a primeira soldado-mulher a lutar pela independência. Precisou cortar o cabelo e vestir-se de homem, para ser aceita no pelotão de voluntários”, explica a autora.

Mesmo tendo exercido papel importante na guerra, Maria foi esquecida pelos historiadores, o que fez com que Sueli fosse a fundo em pesquisas por livros, teses de doutorado e TCC, para conseguir informações sobre a história e o contexto sociocultural e político da época. “Sabe-se muito pouco sobre ela, mas o que fiz foi colocar na Maria o que se passava com as meninas do período”, justifica Sueli, que permitiu a interpretação dos fatos, se servindo das referências de pesquisadores e historiadores como Mary Del Priore e Maria Graham, para elucidar uma perspectiva da história na época da independência e aplicar à realidade na história de Quitéria.

“Maria Quitéria é um símbolo muito importante para as mulheres, e foi esquecida. E eu quero enaltecer os trabalhos e feitos das mulheres, sempre negligenciados pelos historiadores”, diz. A autora ainda conta que “o livro também fala sobre a escravidão, os revoltosos da comunidade Haussa, e sobre o domínio do patriarcado”, afirma. “Faço esse apanhado da história brasileira”, esclarece.

O segundo colocado do prêmio foi Genivaldo Santos, de Salvador, com a obra Sofia e o Relojoeiro, e a terceira, Natália Medeiros de Santana, de São Paulo, que concorreu com Procissão. Gutierrez não esconde sua alegria pela conquista e por estar representando os escritores do Grande ABC. “Estou muito feliz de ter sido contemplada em meio a 170 participantes. E é muito importante evidenciar escritores da nossa região, existem muitos autores talentosos que não têm nem a oportunidade de publicar suas obras”, conclui Sueli.

A Flipoços, que começou no último sábado (27), será realizada até domingo, e conta com encontros de escritores e exposições de livros de editoras e livrarias, incluindo o Quem era Maria Quitéria?, que está à venda no evento. Os leitores que quiserem garantir o seu exemplar autografado podem entrar em contato pelo e-mail sueligutierrez@gmail.com.

A obra estará à venda a partir do dia 10 de maio, ao custo de R$ 45,90, com correio registrado.