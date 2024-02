Paraná Pesquisa: Boulos e Nunes empatam em disputa em SP

O deputado federal e pré-candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), estão empatados tecnicamente na preferência do eleitorado paulistano, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira.

Boulos conta com 33% de intenções de voto, enquanto Nunes está com 32% no cenário estimulado. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico.

A terceira colocada na disputa é a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9,7%. O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) tem 5,2% de preferência, a suplente de deputada federal Marina Helena (Novo) conta com 3,3% e o ex-prefeiturável Padre Kelmon (PRD), 0,7%.

Brancos e nulos somam 9,9%. Outros 6,2% não souberam ou não responderam.

Em um cenário sem a candidatura de Kim Kataguiri, Ricardo Nunes ultrapassa numericamente Boulos, embora o empate técnico ainda se configure. Nessa ótima, Nunes atinge 34,7%, Boulos chega a 33,4%, Tabata conta com 10,5% e Marina Helena, 3,8%.

SEGUNDO TURNO

O Paraná Pesquisas também mensurou cenários de segundo turno. Em duelo direto entre Nunes e Boulos, o atual prefeito leva vantagem numérica, ainda que o empate técnico se mantenha: 43,3% a 39,6%.

Na disputa de Nunes contra Tabata, o emedebista venceria por 48,3% a 28,8%. Já em um embate entre Boulos e Tabata, o nome do Psol ganharia de 43,4% a 30,4%.

REJEIÇÃO E INFLUÊNCIA

O instituto Paraná Pesquisas mediu a rejeição dos pré-candidatos. No caso de Boulos, 37,7% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Para Nunes, esse índice é de 32,4% e para Tabata, 31,4%.

Outro levantamento realizado foi com relação ao que o paulistano espera dos candidatos - 46,7% avaliam os projetos que são apresentados, 22% declararam que vão votar decidindo só na semana do pleito, 16,5% comentaram que o peso do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá importância e 12,4% pela influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Foram entrevistados 1.502 eleitores, entre os dias 14 e 19 de fevereiro e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-01843/2024.