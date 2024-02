Palavra do Leitor - 19 de fevereiro de 2024

Democracia

Assim funcionam os bolsonaristas: comparam democracia com ditadura, conservadorismo com bolsonarismo. Exemplo típico, pinçam um trecho de uma entrevista e tentam divulgar inverdades. Não se preocupam, “não querem” verificar a realidade dos fatos, com dados estatísticos. Senão vejamos, em 2022 o Brasil tinha 156.454.011 eleitores e eleitoras que poderiam comparecer às urnas. Lula obteve 60.345.999 votos válidos no segundo turno (50,90% dos votos válidos), Bolsonaro recebeu 58.206.365 (49,10% dos votos válidos), sendo o total de votos válidos 118.552.353. Já na comparação do percentual de votos recebidos com o total de votos de eleitores aptos a votar, Lula teve 38,57% e Bolsonaro, 37,20%. Conta simples, mas, provavelmente, os bolsonaristas não têm acesso a dados, que são abertos a todos, porque devem pensar que estão em uma ditadura. Em tempo, não sou lulista, mas enxergo a verdade dos fatos e não deixo me levar por falsas notícias, tento me informar corretamente.

Edson Del Fiol

Santo André

Vai-Vai

‘Travestir policiais de demônios é crime’ (Opinião, ontem). Gostaria que o articulista Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente de uma tal de Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo), explicasse aonde exatamente a escola de samba Vai-Vai cometeu crime ao, na apresentação de seu desfile carnavalesco, representar policiais militares como demônios. Ao manifestar livremente a sua opinião? Quem ocupa espaço tão nobre, como as páginas de um jornal tradicionalíssimo como o Diário, deve saber que o inciso IV do artigo 5º da Constituição da República assegura que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Para mim, com a devida vênia, ao defender a punição pelo Estado a quem exerce um direito constitucional, ainda que desagrade aos donos do poder, o autor do texto apenas expõe a truculência, a ignorância e a intolerância de alguns (que espero sinceramente não serem muitos) representantes da classe que ele diz representar.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema

Câncer infantil

Em 2002 foi criada a CCI (Childhood Cancer Internacional) para trazer consciência de que crianças e adolescentes com câncer precisam de tônica enfática. Na semana passada, no dia 15, tivemos o Dia Internacional do Câncer na Infância. Somos sabedores de que qualquer mal que nos acomete deveria ser investigado antes, por médicos e/ou especialistas, para aumentar as chances de cura. Não tenho competência profissional, tampouco sou médico, mas, como parte dos seres humanos e pais, precisamos prestar atenção em nossas crianças e adolescentes. Nossos ministérios da Educação e da, Saúde assim como as respectivas Secretarias de Saúde pelo Brasil, precisariam pensar que temos muitos dias internacionais do câncer na infância.

Cecél Garcia

Santo André

Rússia

O maior inimigo de Putin, Alexei Navalny, “morreu” na prisão dentro do Arctic Circle. Alguém duvida que tem as digitais de Putin? É este cara que Luiz Inácio – o Lula – apoia?

Tania Tavares

Capital

Ramalhão

‘Santo André faz dois gols em sete minutos e empata em Campinas’ (Esportes, dia 16). Ramalhão estava matando o Guarani quando Walce, sem cérebro, fez pênalti ridículo. Tomou o segundo gol, foi um golaço; passou pela defesa toda, zagueirada só assistindo. Poderia ter vencido, o time do Guarani é horroroso. Santo André não ganhou um ponto, Santo André perdeu dois pontos.

Carlos Alberto Barbosa

Santo André