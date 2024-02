Sabrina Sato dá detalhes dos bastidores do Carnaval entre Rio de Janeiro e São Paulo

Acompanhar o Carnaval é muito bonito, cheio de glitter, com muito samba e dança. A noite é recheada de felicidade, mas é claro que também rola muito perrengue nos bastidores que nem sempre chegam ao conhecimento do público, né? Mas Sabrina Sato decidiu mostrar um pouquinho do que aconteceu com ela.

A apresentadora se dividiu entre desfilar em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, e Rio de Janeiro, na Vila Isabel. Com trocas de looks, roupas elaboradas e muitos saltos altos e era de se esperar que fossem ficar alguns hematomas.

No X, antigo Twitter, a musa mostrou o estado de seus ombros e braços depois de desfilar pela escola de samba carioca. A Rainha de Bateria estava com alguns arranhões na pele e roxos por sambar demais, mas nada que atrapalhasse sua performance que, mais uma vez, chamou a atenção.