Histórico opositor do PT se aproxima de Marcelo

Eleito por sete mandatos consecutivos (de 1993 a 2020), o ex-vereador Manoel Lopes (União Brasil) tem retornado ao cenário político de Mauá. Histórico opositor ao PT e crítico do ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi (SD), ele tem se aproximado do atual prefeito Marcelo Oliveira (PT). Inclusive, em conversa com o Diário, não descarta compor como vice em uma eventual chapa governista na tentativa de reeleição do petista em outubro.

Perguntado sobre a possibilidade, Manoel Lopes é enigmático, mas dá uma pista. “Digo uma coisa: sou e sempre fui oposição ao PT, mas não sou oposição à minha cidade. Por ela, faço tudo”, diz, complementando que o nome ideal para compor seria o de sua mulher, a professora Ângela Donatiello (União Brasil). “Seja lá quem for o cabeça, o nome dela é o melhor”, aponta o ex-vereador.

Porém, tanto ele quanto a companheira estão de malas prontas e devem desembarcar, em breve, da atual sigla. O caminho natural deve ser o PSD, do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do qual garante ter certa proximidade.

Apesar de seguir a linha antiPT, a aproximação com Marcelo Oliveira tem ganhado corpo e musculatura nos últimos tempos em uma frente contra Atila. A mais recente está relacionada ao processo de recapeamento asfáltico na Vila Guarani, isso porque, segundo Manoel Lopes, emenda parlamentar federal de R$ 4 milhões foi destinada para a cidade após articulação dele.

O ex-vereador conta que esteve com o prefeito Marcelo Oliveira para tratar da execução das obras e das 16 ruas que deveriam ser recapeadas. Duas foram excluídas. A primeira é uma afronta a Atila. A Rua Monteiro Lobato, local no qual o deputado estadual mantém um imóvel, ficou de fora. A outra é a Rua Martim Afonso, via de fluxo intenso de carros e ônibus, deverá receber recursos próprios do município. As outras serão contempladas com as intervenções dentro de um cronograma definido pela Prefeitura de Mauá.

A exclusão da rua de Atila seria uma resposta, de acordo com Manoel Lopes, às “mentiras propagadas por todo o bairro”. Segundo o ex-vereador, o deputado estadual está querendo assumir a paternidade, só porque o “filho é bonito”, ao alegar que o programa de recapeamento faz parte de recursos empenhados de quando ele era prefeito a pedido do pai, o vereador Admir Jacomussi (PRD – antigo Patriota).

A dobrada entre Marcelo Oliveira e Manoel Lopes é bem avaliada nos bastidores políticos de Mauá, apesar das divergências ideológicas e partidárias.

RELACIONAMENTO

Manoel tem bom trânsito no governo do Estado, por causa da amizade com Gilberto Kassab, o que abriria portas para obtenção de recursos a Mauá. Na outra esteira, Marcelo, aliado do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem ampla abertura na esfera federal para obtenção de recursos ou parcerias para obras, principalmente na habitação, infraestrutura e outras ações.