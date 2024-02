MP investiga denúncia de pedofilia na Câmara de Mauá

O Ministério Público foi acionado para apurar denúncia contra o presidente da Câmara de Mauá, Geovane Corrêa (PT), por suposta prática de pedofilia. O petista nega as acusações e diz que seu corpo jurídico tem tomado as atitudes cabíveis a respeito do caso.

O episódio veio à tona na semana passada, quando o vereador e pré-candidato a prefeito pelo PL, Sargento Simões, utilizou a tribuna para criticar a reforma estrutural que Geovane tem feito na sede do Legislativo e, sem citar nomes, disse que seria importante haver investigação de casos de pedofilia. Na quarta-feira, o liberal protocolou pedido de investigação contra Geovane.

“O fato teria se dado em meados de 2021, em plena pandemia, nas dependências da Câmara Municipal. Tal pessoa, que não quis se identificar, foi orientada a fazer denúncia à Polícia Civil ou ao Ministério Público e que caso tivesse provas as entregasse também às autoridades”, escreveu Simões.

O assunto mobilizou a classe política local. O deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade) gravou vídeo dizendo que também vai ao MP para investigação, porém, alertou que é necessária a apresentação de provas em acusações dessa gravidade.

Ao Diário, Geovane disse que as acusações não procedem e que os advogados já estão tomando as medidas cabíveis. Ele também afirmou que Simões tem extrapolado nas falas e que faz acusações como se fossem as primeiras coisas que vêm à cabeça dele.