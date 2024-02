Selena Gomez divulga data do lançamento de seu novo single, Love On

Vem aí! Selena Gomez anunciou nesta quinta-feira, 15, a data do lançamento de seu novo single, Love On. A música estará disponível em todas as plataformas digitais na próxima quinta-feira, 22, e será o primeiro lançamento da cantora em 2024. A última canção divulgada por Selena foi em agosto de 2023, quando ela lançou Single Soon.

Agora com o novo single, a expectativa é de que a cantora divulgue mais informações sobre o seu próximo álbum de estúdio. O último disco lançado por Selena foi Rare, em 2020. Um ano depois, lançou o EP Revevaltion, com músicas em reggaeton espanhol.

Em janeiro desse ano foi anunciado que Selena participaria de um spin-off de Os Feiticeiros de Waverly Place, que contará sobre a vida de Justin Russo, irmãó de Alex Russo - interpretada por Gomez -, pós competição de feiticeiro da família.

Bom, os fãs de Selena Gomez verão muito trabalhos da artista, que presentão!

Espere até eu ligar meu amor. Pré-salve a minha nova música Love On disponível dia 22 de fevereiro.