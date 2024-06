Christian Chávez é questionado sobre roubo de Anahí e irrita cantora

Ao que parece, a gravata e o uniforme vão ter que voltar para o armário por mais um tempo, pois as coisas não estão muito bem no Elite Way School? digo, no RBD. A volta da banda em 2023, após 14 anos inativa, foi um verdadeiro estrondo mundial, afinal, os integrantes não se apresentavam juntos desde 2009, quando o grupo se separou, três anos depois da novela mexicana Rebelde terminar. Inclusive, Dulce Maria, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann deram indícios de que tinham planos além da turnê mundial - lançar o DVD do show em São Paulo, a gravação do CD e o documentário. Contudo, os fãs levaram um verdadeiro balde de água fria quando todo o projeto foi congelado. O motivo? Desvio de dinheiro. Pois é! E agora? Eles não são mais amigos? A banda acabou de novo?

A internet pegou fogo nesta segunda-feira, dia 10. Isso porque, pela primeira vez, Anahí se pronunciou sobre as fofocas de que ela e seu marido teriam desviado o tal dinheiro da turnê.

Tudo começou quando Christian Chávez foi abordado no aeroporto do México e questionado sobre o nome de Anahí estar vinculado ao roubo.

Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada porque são fofocas, disparou.

A breve e enrolada resposta de Christian irritou Anahí, que, por sua vez, escreveu no Twitter:

Não é só fofoca. É ABSOLUTAMENTE FALSO. Resposta pouco clara. Infelizmente, a memória está sendo perdida.

Uepaaaaa!