O exemplo de Mauá

Os casos de dengue explodiram no Grande ABC no início do ano, indicando de forma inequívoca que a procriação do mosquito Aedes aegypti está fora de controle nas sete cidades. Investir para trazer a situação de volta à normalidade, portanto, passa a ser prioridade das administrações municipais da região. Uma das ações mais bem estruturadas neste sentido, que pode servir de exemplo às demais, vem da cidade de Mauá, onde o prefeito Marcelo Oliveira (PT) lançou plano de contingência para enfrentar as arboviroses, que, além da dengue, também incluem zika, chikungunya e febre amarela. Medidas proativas como essa são fundamentais para proteger a saúde da população.

O programa implementado pelo Executivo mauaense demonstra compromisso sério da administração com a saúde pública e deveria servir de paradigma. A abordagem da Prefeitura para combater o Aedes aegypti é abrangente e bem planejada, envolvendo ações de conscientização da população, inspeção e eliminação de focos de proliferação do mosquito. Para enfrentar problema tão complexo, a iniciativa acertadamente abarca vários setores do governo. Mas ainda é insuficiente. É importante ressaltar que, dada a falta de barreiras entre as cidades da região, medidas isoladas podem não ser suficientes para conter efetivamente a propagação do agente causador da doença pelos sete municípios.

Portanto, a adesão dos demais prefeitos à iniciativa de Mauá seria altamente benéfica para garantir a proteção dos quase 3 milhões de habitantes da região. Em um momento de crise de saúde pública, como o que o Brasil está enfrentando com o aumento dos casos de dengue, a cooperação entre as cidades é fundamental. Ao seguir o exemplo da Prefeitura mauaense e implementar programas similares de combate ao Aedes aegypti, os demais municípios do Grande ABC não apenas demonstrariam compromisso com a saúde de seus cidadãos, mas também contribuiriam significativamente para conter a propagação de doenças transmitidas por vetores em todo o bloco. A união faz a força.