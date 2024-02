Maquiar problemas de São Caetano é o projeto de Auricchio, diz Bruna Biondi

Terceira vereadora mais bem votada na eleição de 2020 em São Caetano, Bruna Biondi, que encabeça o mandato coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol), tem sido uma das principais figuras de oposição à gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Em entrevista concedida ao Diário na semana passada, a vereadora criticou os gastos excessivos do governo tucano e disse que servem apenas para maquiar os problemas do município.

“O marco dessa gestão é a concentração de obras que muitas vezes não estão ligadas às necessidades da população. É uma tentativa que o Auricchio faz de uma reforma de fachada na cidade, um projeto de maquiar os problemas da cidade, fingir que está tudo bem em São Caetano a partir de uma organização de cidade bonita. Então, reformar calçadas, reformar a Praça Cardeal Arcoverde é tudo com base nisso”, declarou Bruna.

A vereadora citou a recente contratação de empresa para espantar pombos como exemplo de gasto excessivo por parte da gestão tucana, além de outras situações. Recentemente, a Prefeitura fechou contrato de R$ 16 milhões com o Consórcio Guima Conseco para fazer o controle de pragas e pombos. Também houve licitação para reformar o terminal rodoviário na mesma semana em que a Câmara aprovou a concessão do espaço à iniciativa privada – a votação aconteceu a toque de caixa, no apagar das luzes de 2023.

“A gente sempre fala que orçamento é uma escolha política. Mas quando a gente chama a atual administração de irresponsável, a gente exemplifica com a contratação de uma empresa para tirar os pombos da cidade, as aberturas de crédito que o próprio Tribunal de Contas faz os apontamentos. O Ministério Público também aponta para a gente a quantidade de recursos que o prefeito realoca mais do que o permitido”, disse a vereadora.

Diante dos gastos do atual governo, Bruna projeta que o próximo prefeito do município terá dificuldades com o orçamento. Para a vereadora, as contratações de Auricchio serão prejudiciais aos cofres do município.

“Fica evidente para nós que um sucessor, seja da base do governo ou não, vai encontrar dificuldades orçamentárias. E a gente entende que São Caetano é uma cidade que tem orçamento suficiente para fazer várias políticas públicas que não são feitas”.

Bruna foi eleita com 2.101 votos para a Câmara na eleição de 2020. Foi a vereadora mais jovem a ser eleita na atual legislatura em todo o Grande ABC, com 21 anos à época. Durante todo seu mandato, ela tem travado uma forte oposição à gestão Auricchio e enfrentado o grupo que dominou a política de São Caetano nos últimos anos.

“Infelizmente, ainda tem na cidade uma política muito clientelista e coronelista. A gente é a cidade que saiu nas mídias pelo fura-fila na Fundação ABC (em 2021, oito funcionários de setores administrativos da FUABC foram vacinados contra a Covid-19 em São Caetano sem estarem na lista de prioridade), a gente não pode se esquecer disso. Há uma política muito clientelista com o aumento das empresas terceirizadas na cidade. Por que não fazem concurso? Porque assim têm mais controle das pessoas que estão lá com apoio político e há mais facilidade do grupo se manter no poder”, comentou.